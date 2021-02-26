В «МЮ» пока не определились с будущим Кавани в клубе
В «Манчестер Юнайтед» пока не решили, расстанется ли клуб с форвардом Эдисоном Кавани этим летом, сообщает ESPN.
По данным источника, руководство манкунианцев довольно результатами игрока. Сам уругваец готов продлить контракт с «МЮ» еще на сезон. Будущее игрока решится, когда он восстановится после травмы.
Также сообщается, что в случае расторжения контракта с форвардом этим летом, «МЮ» придется выплатить Кавани 2 миллиона евро в виде компенсации.
В октябре 2020 года футболист подписал с командой контракт по схеме «1+1». В этом сезоне 34-летний форвард участвовал в 17 матчах АПЛ, забив 6 голов и сделав 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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