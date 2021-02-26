В «МЮ» пока не определились с будущим Кавани в клубе

В «Манчестер Юнайтед» пока не решили, расстанется ли клуб с форвардом Эдисоном Кавани этим летом, сообщает ESPN.

По данным источника, руководство манкунианцев довольно результатами игрока. Сам уругваец готов продлить контракт с «МЮ» еще на сезон. Будущее игрока решится, когда он восстановится после травмы.

Также сообщается, что в случае расторжения контракта с форвардом этим летом, «МЮ» придется выплатить Кавани 2 миллиона евро в виде компенсации.

В октябре 2020 года футболист подписал с командой контракт по схеме «1+1». В этом сезоне 34-летний форвард участвовал в 17 матчах АПЛ, забив 6 голов и сделав 2 результативные передачи.