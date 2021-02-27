Ляказетт может продолжить карьеру в «Монако»
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в «Монако», сообщает Mirror.
По информации источника, 29-летний француз является одной из трансферных целей монегасков на лето 2021 года. Сообщается, что «канониры» готовы отпустить футболиста из команды.
В сезоне-2020/21 Ляказетт провел 29 матчей за «Арсенал», на его счету 10 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/alexandre-lacazette-targeted-summer-transfer-23571504
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