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Ляказетт может продолжить карьеру в «Монако»

08:57
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Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в «Монако», сообщает Mirror.

По информации источника, 29-летний француз является одной из трансферных целей монегасков на лето 2021 года. Сообщается, что «канониры» готовы отпустить футболиста из команды.

В сезоне-2020/21 Ляказетт провел 29 матчей за «Арсенал», на его счету 10 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/alexandre-lacazette-targeted-summer-transfer-23571504

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