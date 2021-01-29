Мане обогнал Суареса и вошел в топ-5 лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отличился в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:1). Этот мяч стал для сенегальца 70-м в составе «красных» в премьер-лиге. По этому показателю он обошел экс-форварда команды Луиса Суареса (69) и поднялся в пятерку лидеров.

Больше Мане в АПЛ за «Ливерпуль» забивали завершившие карьеру Робби Фаулер (128), Стивен Джеррард (120), Майкл Оуэн (118) и его нынешний одноклубник Мохамед Салах (87).