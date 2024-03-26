Моуринью порассуждал о своей работе в клубах

Португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о своей роли в футболе. Он признался, что иногда был больше, чем тренер.

«В некоторых клубах ты просто тренируешь, а в других клубах ты должен быть не только тренером, но еще и техническим директором, директором по связям с общественностью, имиджмейкером, защитником клуба и игроков», — сказал Моуринью в интервью Фабрицио Романо.

Он добавил, что хочет быть тренером, так как считает эту структуру идеальной.

«Я был тренером в «Интере», я был тренером в «Реале», я был тренером в мой первый период в «Челси», я был тренером в «Порту». В некоторых других клубах я не был тренером», — заявил Моуринью.

Португальский специалист покинул «Рому» в январе 2024 года. Вместе с римлянами Моуринью в сезоне-2021/22 выиграл Лигу конференций. В сезоне-2022/23 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

Кроме римского клуба 61-летний Моуринью тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».