Гладилин посоветовал Черчесову сменить Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможном назначении бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в национальную команду Азербайджана.

«Где Черчесову было бы идеально продолжить свою тренерскую карьеру? Это «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона». (Смеется.) Поймите, что работа тренера в первую очередь зависит от предложений. Какие у Черчесова сейчас предложения? Вот если есть реальные контакты, то это другое дело, а слухов может быть предостаточное количество. Это тренер очень опытный, он вполне готов к серьезной работе, я в этом не сомневаюсь», — передает слова Гладилина «РБ Спорт».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды стал чемпионом (сезоны-2021/22, 2022/23) и один раз обладателем Кубка страны (2021/22). 60-летний специалист остается без клуба с лета прошлого года.