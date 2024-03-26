«Челси» рассматривает Хави на пост главного тренера
Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может возглавить «Челси», сообщает HITC.
По данным источника, руководству лондонского клуба нравится работа тренера в каталонском клубе.
Свой пост в «Барселоне» Хави покинет по окончании сезона. Боссы команды не хотят отпускать специалиста, так как удовлетворены его работой.
Сообщалось, что в услугах 44-летнего тренера заинтересован «Ньюкасл».
На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. Тренером команды является аргентинец Маурисио Почеттино.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70-24
|64
|
2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
3
|Ман. Сити
|28
|19
|6
|3
|63-28
|63
|
4
|Астон Вилла
|29
|17
|5
|7
|60-42
|56
|
5
|Тоттенхэм
|28
|16
|5
|7
|59-42
|53
|
6
|МЮ
|28
|15
|2
|11
|39-39
|47
|
7
|Вест Хэм
|29
|12
|8
|9
|46-50
|44
|
8
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50-44
|42
|
9
|Вулверхэмптон
|28
|12
|5
|11
|42-44
|41
|
10
|Ньюкасл
|28
|12
|4
|12
|59-48
|40
|
11
|Челси
|27
|11
|6
|10
|47-45
|39
|
12
|Фулхэм
|29
|11
|5
|13
|43-44
|38
|
13
|Борнмут
|28
|9
|8
|11
|41-52
|35
|
14
|Кр. Пэлас
|28
|7
|8
|13
|33-48
|29
|
15
|Брентфорд
|29
|7
|5
|17
|41-54
|26
|
16
|Эвертон
|28
|8
|7
|13
|29-39
|25
|
17
|Лутон Таун
|29
|5
|7
|17
|42-60
|22
|
18
|Нот. Форест
|29
|6
|7
|16
|35-51
|21
|
19
|Бернли
|29
|4
|5
|20
|29-63
|17
|
20
|Шеффилд Юн.
|28
|3
|5
|20
|24-74
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.03
|18:00
|
Бернли – Брентфорд
|2 : 1
|16.03
|18:00
|
Лутон Таун – Нот. Форест
|1 : 1
|16.03
|20:30
|
Фулхэм – Тоттенхэм
|3 : 0
|17.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|1 : 1
|23.04
|22:00
|
Арсенал – Челси
|- : -
|24.04
|21:45
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|24.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|24.04
|22:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|24.04
|22:00
|
МЮ – Шеффилд Юн.
|- : -
|25.04
|22:00
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|20
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|25
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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