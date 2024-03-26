«Челси» рассматривает Хави на пост главного тренера

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может возглавить «Челси», сообщает HITC.

По данным источника, руководству лондонского клуба нравится работа тренера в каталонском клубе.

Свой пост в «Барселоне» Хави покинет по окончании сезона. Боссы команды не хотят отпускать специалиста, так как удовлетворены его работой.

Сообщалось, что в услугах 44-летнего тренера заинтересован «Ньюкасл».

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. Тренером команды является аргентинец Маурисио Почеттино.