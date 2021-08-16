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«Молодцы, ребята». Ярмоленко прокомментировал победу «Вест Хэма»

12:27
Сторис игрока «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко. Фото Instagram
Сторис игрока «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко. Фото Instagram
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Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко прокомментировал победу команды в матче первого тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:2).

«Молодцы, ребята», — написал футболист в сторис в Instagram.

В составе «Вест Хэма» голами отметились Аарон Крессуэлл, Мохамед Саид Бенрахма, Томаш Соучек и Майкл Антонио.

Сторис игрока "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Фото Instagram
Сторис игрока «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко. Фото Instagram

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Виктория Кравченко все материалы автора

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