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«Я не робот». Ван Дейк оценил свое состояние после матча первого тура АПЛ

13:30
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о своем состоянии после первого тура АПЛ с «Норвичем» (3:0).

«Возвращение на поле — не конец главы, я пока набираю форму, хотел пойти на поле, сыграть в первом туре, мне это нужно было. Это поможет мне прибавить. Я знаю свой организм и понимаю, что во многом я должен стать сильнее. Я не робот, не могу моментально восстановиться на 100 процентов», — цитирует ван Дейка Goal.

В сезоне-2020/21 ван Дейк провел за мерсисайдцев восемь матчей и забил один гол. Игрок не появлялся на поле в официальных матчах с октября 2020 года из-за травмы колена в матче с «Эвертоном». 13 августа голландец продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора

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