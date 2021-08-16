Зинченко прокомментировал поражение «Сити» в матче с «Тоттенхэмом»
11:45
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко огорчен результатом матча первого тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:1).
«Не тот результат, которого мы желали, но впереди еще много матчей. Я был рад вновь увидеть наших болельщиков на выезде! Вперёд, «Манчестер Сити»!» — написал Зинченко.
Украинский игрок вышел на поле на 79-й минуте. Победный гол забил Сон Хын Мин.
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