Салах о рекорде Фаулера по голам за «Ливерпуль»: «Я гнался за ним, каждый день думал об этом»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о том, что близок к рекорду Робби Фаулера по голам за команду в АПЛ.

Сейчас у Салаха 127 голов за «Ливерпуль» в матчах чемпионата Англии. На счету Фаулера 128 мячей.

«Гонюсь за рекордами, учитывая, что до достижения Фаулера осталось так мало? Да, за этим рекордом — в особенности. Думаю, для меня он по-настоящему особенный. Кажется, после моего первого сезона у меня был 31 гол, и я подумал, что хочу стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в истории АПЛ. Я постоянно держал в голове мысль о том, что должен угнаться за ним. Это было одним из источников мотивации. Каждый день я просыпался и думал, что хотел бы побить этот рекорд.

Момент, когда я стану номером один в «Ливерпуле», будет очень особенным. Да, я действительно гнался за этим рекордом», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Ближайший матч «Ливерпуля» в чемпионате Англии состоится сегодня, 5 марта. Команда сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре. Начало — в 19.30 мск.