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Сегодня, 11:00

Салах о рекорде Фаулера по голам за «Ливерпуль»: «Я гнался за ним, каждый день думал об этом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о том, что близок к рекорду Робби Фаулера по голам за команду в АПЛ.

Сейчас у Салаха 127 голов за «Ливерпуль» в матчах чемпионата Англии. На счету Фаулера 128 мячей.

«Гонюсь за рекордами, учитывая, что до достижения Фаулера осталось так мало? Да, за этим рекордом — в особенности. Думаю, для меня он по-настоящему особенный. Кажется, после моего первого сезона у меня был 31 гол, и я подумал, что хочу стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в истории АПЛ. Я постоянно держал в голове мысль о том, что должен угнаться за ним. Это было одним из источников мотивации. Каждый день я просыпался и думал, что хотел бы побить этот рекорд.

Момент, когда я стану номером один в «Ливерпуле», будет очень особенным. Да, я действительно гнался за этим рекордом», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Ближайший матч «Ливерпуля» в чемпионате Англии состоится сегодня, 5 марта. Команда сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре. Начало — в 19.30 мск.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
6
 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
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38 тур
4.03 15:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 2 : 0
4.03 18:00
Арсенал – Борнмут
 3 : 2
4.03 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 0
4.03 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 4 : 0
4.03 18:00
Челси – Лидс
 1 : 0
4.03 18:00
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 1 : 0
4.03 20:30
Саутгемптон – Лестер
 1 : 0
5.03 17:00
Нот. Форест – Эвертон
 - : -
5.03 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
6.03 23:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 23 1 4
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