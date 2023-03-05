Агент Фирмино подтвердил уход игрока из «Ливерпуля»
Роджер Виттманн, агент нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, подтвердил уход игрока из английского клуба.
«Наш план на ближайшие пару недель — это план Роберто — состоит в том, чтобы снова показать тренеру и «Ливерпулю» лучшую версию себя, чтобы попрощаться. Это то, что он хочет сделать. Он понятия не имеет, что это значит для него в ближайшем будущем. Он говорил нам на протяжении всего этапа, когда мы вели переговоры: «Я не хочу ни с кем разговаривать, в этом нет необходимости». Он сказал, что это решение принято совместно с клубом», — сказал Виттманн Football Insider.
Фирмино перешел в «Ливерпуль» в 2015 году. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии (2020), победителем Лиги чемпионов (2019)
В текущем сезоне 31-летний бразилец сыграл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал четыре результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|4
|4
|66-25
|58
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|46-36
|45
|
5
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|
6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|40-28
|39
|
7
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|
8
|Брайтон
|23
|11
|5
|7
|43-29
|38
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|25
|9
|7
|9
|24-25
|34
|
11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|
12
|Кр. Пэлас
|25
|6
|9
|10
|21-32
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|24
|6
|7
|11
|18-42
|25
|
15
|Лестер
|25
|7
|3
|15
|36-43
|24
|
16
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
17
|Лидс
|25
|5
|7
|13
|29-40
|22
|
18
|Эвертон
|25
|5
|6
|14
|17-36
|21
|
19
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|
20
|Борнмут
|25
|5
|6
|14
|24-51
|21
|4.03
|15:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|2 : 0
|4.03
|18:00
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 2
|4.03
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|4 : 0
|4.03
|18:00
|
Челси – Лидс
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|1 : 0
|4.03
|20:30
|
Саутгемптон – Лестер
|1 : 0
|5.03
|17:00
|
Нот. Форест – Эвертон
|- : -
|5.03
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|6.03
|23:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|23
|1
|4