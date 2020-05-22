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«Мое сердце не позволит сделать это». Джан не готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

03:38
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан назвал клуб Англии, в который никогда не перейдет. Немец с 2014 по 2018 год выступал за «Ливерпуль».

— Я бы никогда не стал играть за «Манчестер Юнайтед» из-за моего времени в «Ливерпуле», — цитирует Goal Джана. — Мое сердце не позволит мне сделать это. Соперничество между клубами огромно. Когда перешел в «Боруссию» зимой, сравнивал многое здесь с «Ливерпулем». Клубы действительно похожи и оба любят Юргена Клоппа!

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