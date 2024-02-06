Минувший тур АПЛ стал самым результативным в современной истории лиги
23-й тур английской премьер-лиги-2023/24 стал самым результативным в современной истории турнира, сообщает Opta.
В 10 матчах тура было забито 45 голов — самое большое число с сезона-1995/96, когда число участников АПЛ сократилось до 20.
45 голов за один тур — второй по результативности показатель за всю историю АПЛ. Единственный случай, когда в одном туре лиги забили больше, произошел в сезоне-1992/93. Тогда в 42-м туре чемпионата было забито 53 гола в 11 матчах — на тот момент в премьер-лиге играли 22 команды.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|52-22
|51
|
2
|Ман. Сити
|22
|15
|4
|3
|54-25
|49
|
3
|Арсенал
|23
|15
|4
|4
|47-22
|49
|
4
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|49-30
|46
|
5
|Тоттенхэм
|23
|13
|5
|5
|49-35
|44
|
6
|МЮ
|23
|12
|2
|9
|31-32
|38
|
7
|Вест Хэм
|23
|10
|6
|7
|36-36
|36
|
8
|Брайтон
|23
|9
|8
|6
|42-38
|35
|
9
|Ньюкасл
|23
|10
|3
|10
|48-37
|33
|
10
|Вулверхэмптон
|23
|9
|5
|9
|37-37
|32
|
11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38-39
|31
|
12
|Борнмут
|22
|7
|6
|9
|30-41
|27
|
13
|Фулхэм
|23
|7
|5
|11
|30-38
|26
|
14
|Кр. Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26-40
|24
|
15
|Брентфорд
|22
|6
|4
|12
|32-39
|22
|
16
|Нот. Форест
|23
|5
|6
|12
|28-41
|21
|
17
|Лутон Таун
|22
|5
|5
|12
|32-42
|20
|
18
|Эвертон
|23
|8
|5
|10
|26-30
|19
|
19
|Бернли
|23
|3
|4
|16
|24-47
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|23
|2
|4
|17
|19-59
|10
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|10.02
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|- : -
|10.02
|18:00
|
Ливерпуль – Бернли
|- : -
|10.02
|18:00
|
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
|- : -
|10.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|10.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|- : -
|10.02
|20:30
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|11.02
|17:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|11.02
|19:30
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|12.02
|23:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|19
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|19
|1
|7
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