Минувший тур АПЛ стал самым результативным в современной истории лиги

23-й тур английской премьер-лиги-2023/24 стал самым результативным в современной истории турнира, сообщает Opta.

В 10 матчах тура было забито 45 голов — самое большое число с сезона-1995/96, когда число участников АПЛ сократилось до 20.

45 голов за один тур — второй по результативности показатель за всю историю АПЛ. Единственный случай, когда в одном туре лиги забили больше, произошел в сезоне-1992/93. Тогда в 42-м туре чемпионата было забито 53 гола в 11 матчах — на тот момент в премьер-лиге играли 22 команды.