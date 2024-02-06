«Астон Вилла» продлит контракт с нападающим Бэйли

«Астон Вилла» в ближайшее время объявит о продлении контракта с нападающим Леоном Бэйли, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, новое соглашение с 26-летним ямайцем будет действовать до конца июня 2028 года с опцией продления еще на один год.

Бэйли выступает за «Астон Виллу» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 31 матче за команду во всех турнирах.

Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.