«Астон Вилла» продлит контракт с нападающим Бэйли
«Астон Вилла» в ближайшее время объявит о продлении контракта с нападающим Леоном Бэйли, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, новое соглашение с 26-летним ямайцем будет действовать до конца июня 2028 года с опцией продления еще на один год.
Бэйли выступает за «Астон Виллу» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 31 матче за команду во всех турнирах.
Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|23
|15
|6
|2
|52-22
|51
|
2
|Ман. Сити
|22
|15
|4
|3
|54-25
|49
|
3
|Арсенал
|23
|15
|4
|4
|47-22
|49
|
4
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|49-30
|46
|
5
|Тоттенхэм
|23
|13
|5
|5
|49-35
|44
|
6
|МЮ
|23
|12
|2
|9
|31-32
|38
|
7
|Вест Хэм
|23
|10
|6
|7
|36-36
|36
|
8
|Брайтон
|23
|9
|8
|6
|42-38
|35
|
9
|Ньюкасл
|23
|10
|3
|10
|48-37
|33
|
10
|Вулверхэмптон
|23
|9
|5
|9
|37-37
|32
|
11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38-39
|31
|
12
|Борнмут
|22
|7
|6
|9
|30-41
|27
|
13
|Фулхэм
|23
|7
|5
|11
|30-38
|26
|
14
|Кр. Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26-40
|24
|
15
|Брентфорд
|22
|6
|4
|12
|32-39
|22
|
16
|Нот. Форест
|23
|5
|6
|12
|28-41
|21
|
17
|Лутон Таун
|22
|5
|5
|12
|32-42
|20
|
18
|Эвертон
|23
|8
|5
|10
|26-30
|19
|
19
|Бернли
|23
|3
|4
|16
|24-47
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|23
|2
|4
|17
|19-59
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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7 тур
8 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|10.02
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|- : -
|10.02
|18:00
|
Ливерпуль – Бернли
|- : -
|10.02
|18:00
|
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
|- : -
|10.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|10.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|- : -
|10.02
|20:30
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|11.02
|17:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|11.02
|19:30
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|12.02
|23:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|19
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|19
|1
|7
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