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Милнер поздравил «Лидс» с возвращением в АПЛ. Он вылетал с командой из премьер-лиги в 2004 году

09:58

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поздравил «Лидс» с возвращением в английскую премьер-лигу. Ранее команда Марсело Бьелсы завоевала путевку в АПЛ. «Лидс» не выступал в премьер-лиге 16 лет.

— Поздравляю «Лидс»! Вернулись туда, где и должны быть, — написал у себя в Twitter Милнер.

Милнер — воспитанник «Лидса», он выступал за команду в сезоне-2003/04, когда команда вылетела из АПЛ.

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