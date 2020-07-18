Милнер поздравил «Лидс» с возвращением в АПЛ. Он вылетал с командой из премьер-лиги в 2004 году
09:58
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер поздравил «Лидс» с возвращением в английскую премьер-лигу. Ранее команда Марсело Бьелсы завоевала путевку в АПЛ. «Лидс» не выступал в премьер-лиге 16 лет.
— Поздравляю «Лидс»! Вернулись туда, где и должны быть, — написал у себя в Twitter Милнер.
Милнер — воспитанник «Лидса», он выступал за команду в сезоне-2003/04, когда команда вылетела из АПЛ.
Congratulations LUFC ??#backwhereyoubelong #MOT pic.twitter.com/AYYugyLL87— James Milner (@JamesMilner) July 17, 2020
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