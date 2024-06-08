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Феноменальный сезон канадского защитника «Эдмонтона». Бушар почти затмил Макдэвида и Драйзайтля в плей-офф!

Финал Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» стартует 9 июня
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеист «Эдмонтона» Эван Бушар.
Эван Бушар.
Фото USA Today Sports
Эван Бушар входит в тройку самых результативных игроков плей-офф.

Эван Бушар — тот человек, о котором в связи с успехами «Эдмонтона» в последние годы говорилось меньше всего. Выбраться из-за спин Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля почти невозможно.

Но в нынешнем сезоне и особенно по ходу плей-офф ему это удалось сделать. На счету Бушара 27 (6+21) очков в 18 матчах — пятый результат в истории НХЛ для игроков его амплуа. На первом месте расположился легендарный Пол Коффи (37 очков) — именно он работает с обороной «Ойлерз» после назначения Криса Ноблока.

Сам по себе Бушар — достаточно скромный и часто закрытый человек, из которого слова приходится тащить клещами. При этом он остается максимально спокойным и холодным на площадке, что на первых порах воспринималось как безразличие к происходящему. Прогресс защитника с тех пор, как он закрепился в НХЛ, был очевиден.

Нападающий и&nbsp;капитан &laquo;Эдмонтона&raquo; Коннор Макдэвид (в&nbsp;центре). Кубок Стэнли вернется в Канаду спустя 31 год? Кажется, «Эдмонтон» созрел для трофея

В феврале 2023-го в «Нэшвилл» отправился Тайсон Бэрри, который проиграл конкуренцию более молодому коллеге в качестве защитника первой бригады большинства. Инициатором обмена в дедлайн был менеджмент «Эдмонтона», не пожалевший активов ради приобретения Маттиаса Экхольма. Опытный швед не зря считается одним из лучших двусторонних защитников лиги. Его воздействие на Бушара оказалось огромным. Все важные статистические метрики канадца улучшились — игровое время, набранные очки, превосходство по броскам и моментам в равных составах.

Пока сложно отделаться от мысли, что стремительный прогресс Бушару во многом обеспечило его звездное окружение. Сам по себе он не настолько взрывной и опасный, как Кэйл Макар, Куинн Хьюз или Ноа Добсон. Его сложно назвать основным катализатором атакующего потенциала «Ойлерз», несмотря на шикарное умение отдать первый пас и пушечный щелчок на чужой синей линии.

Хоккеист «Эдмонтона» Эван Бушар.
Фото USA Today Sports

Настоящий прорыв Бушара связывают именно с работой с Коффи, который в свои 60 с лишним лет впервые перебрался из ложи на тренерскую скамейку. Оказалось, что легендарный в прошлом защитник, не отличавшийся в годы своей карьеры надежностью, благотворно повлиял на защитников команды в целом. Они стараются больше работать с шайбой и реже отбрасываются. Игровое время Бушара резко выросло еще в минувшем плей-офф, и нельзя было сказать, что он успешно справлялся с повышенной нагрузкой. В серии с будущим обладателем Кубка Стэнли «Вегасом» и сам Эван, и Экхольм подсели. Тот опыт оказался максимально полезным.

По сравнению с прошлым регулярным чемпионатом Бушар играет в среднем на 4 с половиной минуты больше (с 18,31 до 23,00). Это космический прыжок, свидетельствующий о том, что защитника уже можно отнести к элите. Набранные очки не имеют прямого отношения к делу. Важно спокойно играть много без потери качества. Канадцу это прекрасно удается. В равных составах при Ноблоке он проводит солидные 18,10, тогда как при Джее Вудкрофте было 15,11, при Дэйве Типпетте — 16,12, при Тодде Маклеллане — 10,10.

Фото USA Today Sports

Молодым игрокам свойственно расти, но для этого им надо создать максимально комфортные условия. У Бушара есть сильный напарник, звездные нападающие и лучшее в мире большинство.

Сергей Бобровский, Коннор Макдэвид. «Флорида» — фаворит, но гениальный Макдэвид подарит финалу интригу. «Эдмонтон» готов к битве с командой Бобровского

Раньше он проводил с Макдэвидом 36 процентов игрового времени в формате «пять на пять», в нынешнем сезоне — уже 57. Корреляция в успехах очевидна.

Однако даже без капитана на площадке показатели защитника резко не проседали. Когда они находились на льду одновременно, то, по данным Natural Stat Trick, «Эдмонтон» в минувшем регулярном чемпионате забросил 63 шайбы и пропустил 36 (63,64 процента), только с Бушаром — 31 и 22 (58,49), оба отсутствовали — 72 и 74 (49,32).

В плей-офф картина получается еще более выгодной для защитника. При одновременном пребывании на льду — 20 и 8 (71), один Бушар — 5 и 3 (62,5), один Макдэвид — 1 и 4 (20), оба на скамейке — 13 и 23 (36,11). Сухие цифры помогают прекрасно понять значение Эвана для команды. Оно порой не меньше, чем у двух главных суперзвезд и основного вратаря Стюарта Скиннера. Его умение выходить из-под давления соперника в финале будет максимально востребованно. Начнутся проблемы в этом плане — не поможет даже Макдэвид. Пока же появление у экспертов фамилии Бушара в списке претендентов на звание самого ценного игрока плей-офф воспринимается абсолютно естественно. Как восход солнца утром. Канадец эти комплиментарные оценки полностью заслужил.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Эван Бушар
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
0 - 0
1. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
4. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
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5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
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6. Эдмонтон - Ванкувер
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
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1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
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1 - 2
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Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
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1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
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6. Бостон - Флорида
1 - 2
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
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5. Рейнджерс - Каролина
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1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
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Даллас - Вегас
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
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2. Виннипег - Колорадо
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Рейнджерс - Вашингтон
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2 - 4
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Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
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5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
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Флорида – Эдмонтон
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