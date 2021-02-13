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Милнер получил мышечную травму

19:16
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме полузащитника Джеймса Милнера, которую футболист получил в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (1:3).

«Мышечная травма. Это первоначальный диагноз, — цитирует тренера BBC. — Он почувствовал дискомфорт, и мы решили не рисковать».

Помимо Милнера, среди футболистов «Ливерпуля» находятся еще 9 травмированных: Кивин Келлехер, Бен Дэвис, Виргил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Фабинью, Наби Кейта, Диогу Жота, Дивок Ориги.

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