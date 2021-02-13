«Бернли» с крупным счетом в гостях победил «Кристал Пэлас»
«Бернли» победил «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Команда разгромила соперника со счетом 3:0.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
24-й тур
«Кристал Пэлас» — «Бернли» — 0:3 (0:2)
Голы: Гвюдмундссон, 5 (0:1). Родригес, 10 (0:2). Лоутон, 47 (0:3).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, С.Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Куяте, Миливоевич, Эзе, Бентеке (Матета, 76), Айю, Батшуайи (Таунсенд, 62).
«Бернли»: Поуп, Питерс (Бардсли, 87), Ми (Лонг, 84), Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Родригес, Гвюдмундссон (Брэйди, 72), Барнс, Макнейл.
Судья: Оливер (Англия).
13 февраля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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