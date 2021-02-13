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«Бернли» с крупным счетом в гостях победил «Кристал Пэлас»

19:53
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«Бернли» победил «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Команда разгромила соперника со счетом 3:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

24-й тур

«Кристал Пэлас» — «Бернли» — 0:3 (0:2)

Голы: Гвюдмундссон, 5 (0:1). Родригес, 10 (0:2). Лоутон, 47 (0:3).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, С.Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Куяте, Миливоевич, Эзе, Бентеке (Матета, 76), Айю, Батшуайи (Таунсенд, 62).

«Бернли»: Поуп, Питерс (Бардсли, 87), Ми (Лонг, 84), Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Родригес, Гвюдмундссон (Брэйди, 72), Барнс, Макнейл.

Судья: Оливер (Англия).

13 февраля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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