Миколенко поделился эмоциями от презентации в «Эвертоне»
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал свою презентацию в клубе.
«Я впервые почувствовал, что такое атмосфера на «Гудисон Парк». Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта в «Эвертоне», — написал у себя в Instagram Миколенко.
Вчера, 2 января, «Эвертон» представил 22-летнего украинца болельщикам перед матчем 21-го тура против «Брайтона» (2:3). Миколенко перешел в английскую команду из киевского «Динамо» за 23,5 миллиона евро.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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