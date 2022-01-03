Защитник «Рейнджерс» Паттерсон близок к переходу в «Эвертон»
Защитник «Рейнджерс» Натан Паттерсон близок к переходу в «Эвертон», сообщает Football Insider.
По информации источника, английский клуб практически согласовал покупку 20-летнего шотландца. Сообщается, что футболист в ближайшее время должен будет отправиться в Ливерпуль, чтобы пройти медицинское обследование.
В сезоне-2021/22 Паттерсон провел 11 матчей за «Рейнджерс», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/medical-booked-everton-finalise-patterson-deal-as-club-record-bid-accepted-by-rangers-sources/
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