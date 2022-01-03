Ван Дейк оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Челси»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что огорчен игрой команды в матче 21-го тура АПЛ с «Челси» (2:2).
«Мы отстали. На данный момент «Ман Сити» может стать чемпионом, но произойти может все что угодно. Мы лидировали. Но упустили отрыв, отдали его. Будем сосредоточиваться на себе, нужно добиваться хорошего результата, побеждать и показывать хороший футбол», — цитирует ван Дейка Daily Mail.
После 20 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 42 балла и расположился на 3-м месте в турнирной таблице.
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