«Миддлсбро» арендовал форварда «Арсенала» Балогуна

«Арсенал» объявил о переходе нападающего Фоларина Балогуна в «Миддлсбро» на правах аренды.

«Арсенал» объявил о переходе нападающего Фоларина Балогуна в «Миддлсбро» на правах аренды.

20-летний форвард проведет в новой команде остаток сезона-2021/22.

Wishing you all the best, @Balogun ? — Arsenal (@Arsenal) January 12, 2022

В сезоне-2021/22 Балогун принял участие в 4 матчах основной команды «Арсенала» и не отличился результативными действиями. В 13 играх за молодежную команду «канониров» форвард забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.