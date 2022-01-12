Погба заинтересован в переходе в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает L'equipe.

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Ouest France.

По информации источника, 28-летний француз также заинтересован в переходе во французский клуб. Помимо «ПСЖ» полузащитник может перейти в «Реал» или «Ювентус».

Отмечается, что Погба не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед» из-за слов главного тренера команды Ральфа Рангника, который сказал: «Не вижу смысла переубеждать того, кто не хочет играть за «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Погба отдал семь результативных передач в 13 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 55 миллионов евро.