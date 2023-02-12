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Сегодня, 10:30

Оуэн о Рэшфорде: «Будем говорить о нем как об одном из лучших в мире, если он продолжит так же»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался об игре форварда «МЮ» Маркуса Рэшфорда после ЧМ-2022.

«Должно быть, он вернулся с чемпионата мира с большой уверенностью в себе, ведь он отлично выступил на турнире. Я думаю, все знают, какой он хороший игрок, но как же обидно было наблюдать за ним в прошлом году, в течение двух лет перед этим сезоном.

Манчестер Юнайтед» будет потирать руки. Он вносил свой вклад на протяжении многих лет, забивая двузначное количество голов время от времени, но никогда не был игроком, регулярно забивающим 20 и более мячей. Если он продолжит в том же духе до конца карьеры, мы будем говорить о по-настоящему талантливом игроке. Об одном из лучших в мире», — приводит слова Оуэна Premier League Productions.

В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд сыграл за «МЮ» 22 матча, забил 11 голов и отдал 3 результативных паса. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Майкл Оуэн
Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
8
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
14
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
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38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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