Триппьер оценил игру «Ньюкасла» в матче с «Борнмутом»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер отреагировал на ничейный матч команды против «Борнмута» (1:1) в АПЛ.

«Мы сыграли неплохо. «Борнмут» хорошо защищался и пытался быть острым впереди, с этим приходилось считаться. Самое важное — мы не проиграли. А это очко может оказаться очень важным в конце сезона», — цитирует слова Триппьера BBC Sport.

«Сороки» набрали 41 очко и пока остаются на четвертом месте в турнирной таблице. Команда сыграла вничью в четырех из последних пяти матчей.