Майк Дин не будет обслуживать матчи АПЛ в ближайшие выходные после угроз

Арбитр Майк Дин не получил назначение на матчи английской премьер-лиги в ближайшие выходные, сообщает 9 февраля Sky Sports. Ему угрожали убийством после ошибок в предыдущих играх.

8 февраля стало известно, что судья сам попросил не назначать его. В матче 23-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Фулхэмом» (0:0) он удалил с поля в концовке игры полузащитника «молотобойцев» Томаша Соучека. 8 февраля красная карточка была отменена.

Дин также работал на игре 22-го тура АПЛ, в которой «Саутгемптон» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:9). Рефери в этом матче удалил футболистов «Саутгемптона» Александра Янкевица и Яна Беднарека.

Во втором эпизоде Дин сначала не удалил Беднарека, просто назначив пенальти, но решил обратиться к ВАР, посмотрел повтор эпизода и после этого показал защитнику «святых» красную карточку. Позже это удаление также было аннулировано.