Экс-игрок «Ливерпуля» посоветовал клубу купить Гарри Кейна

Бывший игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор рассказал, кого из футболистов нужно купить мерсисайдцам.

«Владельцу «Ливерпуля» нужно потратить деньги, чтобы конкурировать с «Манчестер Сити». Если «горожанам» летом удастся купить Эрлина Холанна, то «Ливерпулю» нужно будет купить Левандовского или даже Гарри Кейна. «Ливерпуль» не может позволить себе просто сказать: «У нас хороший состав, есть молодежь и мы можем продолжать бороться за трофеи». Вокруг слишком много клубов с деньгами», — цитирует Коллимора Mirror.

После 23 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.