«МЮ» выбыл из гонки за Упамекано

«Манчестер Юнайтед» не сможет приобрести защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано, сообщил журналист Кристиан Фальк в Twitter.

По данным источника, «красные дьяволы» лишились шансов на подписание 22-летнего футболиста. Однако из борьбы за француза не вышли «Челси», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Бавария» и «Арсенал».

В составе «Лейпцига» Упамекано выступает с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 19 матчей в бундеслиги, отметившись голом.