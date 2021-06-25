Маттеус недоволен отсутствием игрового времени у Санчо в сборной Англии

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался по поводу отсутствия игрового времени у полузащитника национальной команды Англии Джейдона Санчо, играющего за дортмундскую «Боруссию».

«Санчо — один из лучших игроков бундеслиги за последние два года. Если он недостаточно хорош для сборной Англии, мы хотели бы дать ему немецкий паспорт! Многие в Германии удивились бы», — цитирует Маттеуса Goal.

В сезоне-2020/21 Санчо провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 16 голов и 20 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.