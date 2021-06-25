Руни может покинуть пост главного тренера «Дерби Каунти»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может покинуть свой пост, если команда по итогам дисциплинарного разбирательства будет понижена до первой лиги Англии, сообщает Daily Mail.

Вчера, 24 июня, команда была оштрафована независимой арбитражной комиссией на 100 тысяч за нарушение правил финансовой отчетности. Английская футбольная лига (EFL) планирует обжаловать это решение.

35-летний Руни возглавил «Дерби» в январе 2020 года. Ранее он совмещал работу в тренерском штабе команды с функциями игрока.