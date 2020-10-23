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Чемпионат Англии, 6-й тур: расписание и трансляции всех матчей

22:30
Фрэнк Лэмпард и Уле Гуннар Сульшер. Фото Reuters
Фрэнк Лэмпард и Уле Гуннар Сульшер. Фото Reuters
6-й тур АПЛ сезона-2020/21.

23 октября, пятница

«Астон Вилла» — «Лидс» (22.00 — по мск)

Трансляция на Okko Спорт

Астон Вилла — Лидс

24 октября, суббота

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» (14.30)

Трансляция на Okko Спорт

Вест Хэм — Манчестер Сити

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» (17.00)

Трансляция на Okko Спорт

Фулхэм — Кристал Пэлас

«Манчестер Юнайтед» — «Челси» (19.30)

Трансляция на Okko Sport

Манчестер Юнайтед — Челси

«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» (22.00)

Трансляция на Okko Sport

Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед

25 октября, воскресенье

«Саутгемптон» — «Эвертон» (17.00)

Саутгемптон — Эвертон

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» (19.30)

Вулверхэмптон — Ньюкасл Юнайтед

«Арсенал» — «Лестер» (22.15)

Арсенал — Лестер

26 октября, понедельник

«Брайтон» — «Вест Бромвич» (20.30)

Брайтон & Хоув — Вест Бромвич

«Бернли» — «Тоттенхэм» (23.00)

Бернли — Тоттенхэм

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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