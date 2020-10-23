Чемпионат Англии, 6-й тур: расписание и трансляции всех матчей
23 октября, пятница
«Астон Вилла» — «Лидс» (22.00 — по мск)
24 октября, суббота
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» (14.30)
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» (17.00)
«Манчестер Юнайтед» — «Челси» (19.30)
«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» (22.00)
25 октября, воскресенье
«Саутгемптон» — «Эвертон» (17.00)
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» (19.30)
26 октября, понедельник
«Брайтон» — «Вест Бромвич» (20.30)
«Бернли» — «Тоттенхэм» (23.00)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.