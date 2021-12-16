Матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» перенесен из-за коронавируса
18:17
Матч 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» не состоится 18 декабря, сообщает пресс-служба АПЛ.
Матч будет перенесен. Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса в «Манчестер Юнайтед». Положительные результаты тестирования зафиксированы у 19 человек.
Ранее АПЛ перенесла игру «МЮ» против «Брентфорда». Новая дата встречи будет известна позже.
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