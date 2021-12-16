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Матч «Лестер» — «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки коронавируса в обоих клубах

15:29
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Матч 17-го тура английской премьер-лиги «Лестер» — «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки коронавируса в обоих клубах, сообщает Sky Sports.

Новые дата и время проведения встречи будут определены позднее.

Отметим, что эта игра стала третьей подряд с участием «Тоттенхэма», которую отменили или перенесли из-за эпидемиологической ситуации. Ранее был отменен матч «шпор» в Лиге конференций против «Ренна», после этого была перенесена встреча 16-го тура АПЛ против «Брайтона». «Лестер» провел свои игры против «Наполи» (2:3) в рамках Лиги Европы и против «Ньюкасла» (4:0) в рамках АПЛ, однако в заявку команды не попали ряд футболистов, заразившихся коронавирусом.

Матч «Лестер» — «Тоттенхэм» должен был состояться сегодня, 16 декабря, начало игры было запланировано на 22.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11661/12491584/leicester-vs-tottenham-premier-league-fixture-postponed-following-covid-19-outbreak

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Иван Торопцев все материалы автора

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