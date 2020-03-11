Премьер-лига отложила проведение матча 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Игра, запланированная на среду, перенесена в качестве меры предосторожности. Эта мера основана на том факте, что у президента «Олимпиакоса» был выявлен коронавирус.

Игроки лондонского клуба 14 дней проведут дома в качестве карантина. Также четыре сотрудника «Арсенала», которые сидели рядом с президентом «Олимпиакоса» во время матча, будут оставаться дома в течение двух недель.

Напомним, «Арсенал» играл с «Олимпиакосом» в 1/16 финала Лиги Европы. Несколько игроков «канониров» контактировали с главой греческого клуба после игры.