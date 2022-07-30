Мартин Эдегор стал новым капитаном «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал новым капитаном команды, сообщает официальный сайт «канониров».

В начале прошлого сезона капитаном команды был форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. После того, как габонец ушел из «Арсенала» в «Барселону», капитанская повязка перешла к Александру Ляказетту. Француз ушел из лондонского клуба по окончании сезона на правах свободного агента и стал футболистом «Лиона».

Эдегор выступает за «Арсенал» с января 2021 года: изначально клуб арендовал его у «Реала», а затем выкупил его в августе того же года.

В прошлом сезоне 23-летний норвежец забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 40 матчах за «канониров» во всех турнирах.