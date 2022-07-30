Мартин Эдегор стал новым капитаном «Арсенала»
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал новым капитаном команды, сообщает официальный сайт «канониров».
В начале прошлого сезона капитаном команды был форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. После того, как габонец ушел из «Арсенала» в «Барселону», капитанская повязка перешла к Александру Ляказетту. Француз ушел из лондонского клуба по окончании сезона на правах свободного агента и стал футболистом «Лиона».
Эдегор выступает за «Арсенал» с января 2021 года: изначально клуб арендовал его у «Реала», а затем выкупил его в августе того же года.
В прошлом сезоне 23-летний норвежец забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 40 матчах за «канониров» во всех турнирах.
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|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
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|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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