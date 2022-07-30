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Сегодня, 13:13

Мартин Эдегор стал новым капитаном «Арсенала»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Мартин Эдегор.
Фото Reuters

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор стал новым капитаном команды, сообщает официальный сайт «канониров».

В начале прошлого сезона капитаном команды был форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. После того, как габонец ушел из «Арсенала» в «Барселону», капитанская повязка перешла к Александру Ляказетту. Француз ушел из лондонского клуба по окончании сезона на правах свободного агента и стал футболистом «Лиона».

Эдегор выступает за «Арсенал» с января 2021 года: изначально клуб арендовал его у «Реала», а затем выкупил его в августе того же года.

В прошлом сезоне 23-летний норвежец забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 40 матчах за «канониров» во всех турнирах.

Источник: https://www.arsenal.com/news/martin-odegaard-named-captain

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Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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