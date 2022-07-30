Мерсон: «Манчестер Юнайтед» должен избавиться от Роналду. Он никому не нужен»
Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон призвал «Манчестер Юнайтед» продать нападающего Криштиану Роналду. По его мнению, 37-летний португалец никому не нужен.
«Манчестер Юнайтед» должен подвести черту и избавиться от Роналду, — приводит слова Мерсона Daily Mail. — Сага должна закончиться как можно раньше. Криштиану сказал вам, чего хочет, так чего держаться за него? Он не будет сидеть дома без дела, но он не играл в футбол в межсезонье, и ему 37 лет. Любой игрок скажет вам, что для того, чтобы быть в форме, нужно играть, поэтому существует предсезонка».
Экс-нападающий отметил, что Роналду совершенно ясно дал понять, что хочет уйти из манкунианского клуба.
«Думаю, что «Манчестер Юнайтед» были бы рады, если бы Роналду ушел. Но суть в том, как это обставить. Если они просто скажут «до свидания, Криштиану», болельщики сойдут с ума. Но если они смогут выставить его плохим, думаю, они добьются нужного результата. Честно говоря, не думаю, что он делает клубу какие-то одолжения. Люди говорят, что в прошлом сезоне Роналду забил 24 мяча, но «Манчестер Юнайтед» никогда не выглядел так, будто он на что-то претендует. Здорово, что Криштиану столько забивает, но это как игрок в снукер, который делает максимальный брейк в каждом матче, но никогда не выигрывает турниры», — сказал он.
В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0-0
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3
|Челси
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|0
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
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|0
|0
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|0-0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -