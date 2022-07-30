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Мерсон: «Манчестер Юнайтед» должен избавиться от Роналду. Он никому не нужен»

Бывший игрок «Арсенала» Мерсон призвал «Манчестер Юнайтед» продать Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон призвал «Манчестер Юнайтед» продать нападающего Криштиану Роналду. По его мнению, 37-летний португалец никому не нужен.

«Манчестер Юнайтед» должен подвести черту и избавиться от Роналду, — приводит слова Мерсона Daily Mail. — Сага должна закончиться как можно раньше. Криштиану сказал вам, чего хочет, так чего держаться за него? Он не будет сидеть дома без дела, но он не играл в футбол в межсезонье, и ему 37 лет. Любой игрок скажет вам, что для того, чтобы быть в форме, нужно играть, поэтому существует предсезонка».

Экс-нападающий отметил, что Роналду совершенно ясно дал понять, что хочет уйти из манкунианского клуба.

«Думаю, что «Манчестер Юнайтед» были бы рады, если бы Роналду ушел. Но суть в том, как это обставить. Если они просто скажут «до свидания, Криштиану», болельщики сойдут с ума. Но если они смогут выставить его плохим, думаю, они добьются нужного результата. Честно говоря, не думаю, что он делает клубу какие-то одолжения. Люди говорят, что в прошлом сезоне Роналду забил 24 мяча, но «Манчестер Юнайтед» никогда не выглядел так, будто он на что-то претендует. Здорово, что Криштиану столько забивает, но это как игрок в снукер, который делает максимальный брейк в каждом матче, но никогда не выигрывает турниры», — сказал он.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.dailystar.co.uk/sport/football/ronaldo-man-utd-transfer-merson-27609112

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29%

1.81

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26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
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Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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