Мерсон: «Манчестер Юнайтед» должен избавиться от Роналду. Он никому не нужен»

Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон призвал «Манчестер Юнайтед» продать нападающего Криштиану Роналду. По его мнению, 37-летний португалец никому не нужен.

«Манчестер Юнайтед» должен подвести черту и избавиться от Роналду, — приводит слова Мерсона Daily Mail. — Сага должна закончиться как можно раньше. Криштиану сказал вам, чего хочет, так чего держаться за него? Он не будет сидеть дома без дела, но он не играл в футбол в межсезонье, и ему 37 лет. Любой игрок скажет вам, что для того, чтобы быть в форме, нужно играть, поэтому существует предсезонка».

Экс-нападающий отметил, что Роналду совершенно ясно дал понять, что хочет уйти из манкунианского клуба.

«Думаю, что «Манчестер Юнайтед» были бы рады, если бы Роналду ушел. Но суть в том, как это обставить. Если они просто скажут «до свидания, Криштиану», болельщики сойдут с ума. Но если они смогут выставить его плохим, думаю, они добьются нужного результата. Честно говоря, не думаю, что он делает клубу какие-то одолжения. Люди говорят, что в прошлом сезоне Роналду забил 24 мяча, но «Манчестер Юнайтед» никогда не выглядел так, будто он на что-то претендует. Здорово, что Криштиану столько забивает, но это как игрок в снукер, который делает максимальный брейк в каждом матче, но никогда не выигрывает турниры», — сказал он.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.