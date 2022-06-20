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Сегодня, 16:03

Марина Грановская покинет «Челси» после ухода председателя правления клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Марина Грановская.
Фото Global Look Press

Российско-канадский футбольный функционер, топ-менеджер «Челси» Марина Грановская покинет лондонский клуб, сообщает The Telegraph.

Она приняла решение об уходе из клуба вслед за председателем правления Брюсом Баком.

Официально об отставке Грановской «Челси» может объявить после закрытия летнего трансферного окна. Сообщается, что Тодд Боули, глава консорциума, который приобрел клуб, будет лично заниматься переговорами по трансферам — за них при Романе Абрамовиче отвечала именно Грановская.

Грановская заняла свой пост в 2014 году, зона ее ответственности — трансферная политика клуба. До этого она работала в «Челси» в другой роли. В ноябре 2021 года ее признали лучшим футбольным менеджером Европы по версии итальянского издания Tuttosport.

ФК Челси
Марина Грановская
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