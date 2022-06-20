Гвардиола: «Я думаю, что Бернарду останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон»
Гвардиола считает, что Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном уходе из команды полузащитника Бернарду Силвы.
«На данный момент я думаю, что Бернарду останется в «Ман Сити» на следующий сезон. Но, как я всегда говорил, я не люблю держать игроков, которые несчастны», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Ранее информировалось, что главный тренер «Барселоны» Хави сообщил руководству каталонского клуба, что хочет видеть в команде 27-летнего полузащитника.
В сезоне-2021/22 Силва провел за «Сити» 50 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.
Контракт португальского футболиста действует до июня 2025 года.
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|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
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|
4
|Тоттенхэм
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|0
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|
5
|Арсенал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
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|0
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|
7
|Вест Хэм
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|0
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8
|Лестер
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|
9
|Брайтон
|0
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|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|
МЮ – Брайтон
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|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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