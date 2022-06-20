Гвардиола: «Я думаю, что Бернарду останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон»

Гвардиола считает, что Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном уходе из команды полузащитника Бернарду Силвы.

«На данный момент я думаю, что Бернарду останется в «Ман Сити» на следующий сезон. Но, как я всегда говорил, я не люблю держать игроков, которые несчастны», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее информировалось, что главный тренер «Барселоны» Хави сообщил руководству каталонского клуба, что хочет видеть в команде 27-летнего полузащитника.

В сезоне-2021/22 Силва провел за «Сити» 50 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

Контракт португальского футболиста действует до июня 2025 года.