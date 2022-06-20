Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:30

Гвардиола: «Я думаю, что Бернарду останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон»

Гвардиола считает, что Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном уходе из команды полузащитника Бернарду Силвы.

«На данный момент я думаю, что Бернарду останется в «Ман Сити» на следующий сезон. Но, как я всегда говорил, я не люблю держать игроков, которые несчастны», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее информировалось, что главный тренер «Барселоны» Хави сообщил руководству каталонского клуба, что хочет видеть в команде 27-летнего полузащитника.

В сезоне-2021/22 Силва провел за «Сити» 50 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

Контракт португальского футболиста действует до июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1538824722208677889?s=20&t=tFmnXVSjXKYczUqzG3vqOw
Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аталанта», «Лидс» и «Монако» интересуются форвардом «Ливерпуля» Минамино
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости