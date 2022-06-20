Джек Грилиш потратил 100 тысяч евро на вечеринку в Лас-Вегасе
Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш отметил чемпионский титул команды шикарной вечеринкой в Лас-Вегасе, сообщает The Sun.
Футболист купил несколько бутылок бурбона и очень дорогого шампанского. Сообщается, что каждая бутылка обошлась игроку в 3,5 тысячи евро.
В ночном клубе Вегаса он также заплатил за один вечер в VIP-пропуск скромную сумму 93 тысячи евро. За эту цену Грилиш имел право еще на 116 бутылок шампанского для своей компании.
В мае Грилиш стал послом Gucci. По контракту с брендом он получит 1,7 миллиона евро.
26-летний Грилиш провел 39 матчей в прошлом сезоне в составе «Манчестер Сити». Он отметился 6 голами и 4 результативными передачами. Напомним, в сезоне-2021/22 «горожане» стали чемпионами АПЛ.
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1
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|0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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