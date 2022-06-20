Джек Грилиш потратил 100 тысяч евро на вечеринку в Лас-Вегасе

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш отметил чемпионский титул команды шикарной вечеринкой в Лас-Вегасе, сообщает The Sun.

Футболист купил несколько бутылок бурбона и очень дорогого шампанского. Сообщается, что каждая бутылка обошлась игроку в 3,5 тысячи евро.

В ночном клубе Вегаса он также заплатил за один вечер в VIP-пропуск скромную сумму 93 тысячи евро. За эту цену Грилиш имел право еще на 116 бутылок шампанского для своей компании.

В мае Грилиш стал послом Gucci. По контракту с брендом он получит 1,7 миллиона евро.

26-летний Грилиш провел 39 матчей в прошлом сезоне в составе «Манчестер Сити». Он отметился 6 голами и 4 результативными передачами. Напомним, в сезоне-2021/22 «горожане» стали чемпионами АПЛ.