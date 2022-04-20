«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к защитнику «Вильярреала» Торресу

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу, сообщает издание MEN.

Про данным источника, для осуществления сделки английскому клубу придется заплатить за 25-летнего игрока 60 миллионов евро. Летом 2021 года была информация о переходе Торреса в «МЮ», но в итоге «красные дьяволы» подписали Рафаэля Варана.

Контракт испанского футболиста с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Торрес сыграл за испанский клуб 40 матчей во всех турнирах и забил пять голов.