Бывший вратарь и капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс оценил игру форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче 30-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (4:0). Египтянин в этой встрече отметился дублем.

«Салах — удивительный игрок! Это просто невероятно», — написал Касильяс в своих соцсетях.

Салах стал первым игроком в истории чемпионата Англии, кому удалось забить пять голов в ворота «Манчестер Юнайтед» за один сезон.

«Ливерпуль» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 76 очков после 32 туров. На втором — «Манчестер Сити» с 74 баллами и одним матчем в запасе.