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Сегодня, 09:17

Полузащитник «МЮ» Поль Погба близок к переходу в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», сообщает Todofichajes.

По данным источника, стороны заключат 4-летний контракт. Из «МЮ» 29-летний француз перейдет на правах свободного агента. Сам футболист согласен на переход в команду парижан.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 25 матчах за манкунианцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость французского футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

Поль Погба
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
2
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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38 тур
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
19.05 22:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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