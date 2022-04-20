Полузащитник «МЮ» Поль Погба близок к переходу в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», сообщает Todofichajes.

По данным источника, стороны заключат 4-летний контракт. Из «МЮ» 29-летний француз перейдет на правах свободного агента. Сам футболист согласен на переход в команду парижан.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 25 матчах за манкунианцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость французского футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.