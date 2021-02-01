«Манчестер Юнайтед» внесет Фила Джоунса в заявку на сезон. Защитник не играл больше года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джоунс продолжает восстанавливаться от травмы. Но клуб внесет его в заявку на вторую часть сезона, сообщает в Twitter журналист Саймон Стоун.

«Фил будет включен в заявку. Ему сделали операцию на колене. Надеюсь, он поправится и сможет играть», — отметил главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.

28-летний англичанин не играл с января 2020 года.