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«Арсенал» отдаст молодого полузащитника в аренду «Ньюкаслу»

16:25
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«Арсенал» готов отпустить в аренду полузащитника Джозефа Уиллока. 21-летний англичанин близок к переходу в «Ньюкасл», где будет выступать до конца нынешнего сезона, сообщает Sky Sports.

Уиллок провел в нынешнем сезоне 16 матчей в составе лондонского клуба. Однако последний раз он появлялся на поле 29 ноября 2020 года.

Тренерский штаб «Арсенала» рассчитывает, что в другой команде Уиллок сможет получать больше игровой практики.

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