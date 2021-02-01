«Арсенал» отдаст молодого полузащитника в аренду «Ньюкаслу»
16:25
«Арсенал» готов отпустить в аренду полузащитника Джозефа Уиллока. 21-летний англичанин близок к переходу в «Ньюкасл», где будет выступать до конца нынешнего сезона, сообщает Sky Sports.
Уиллок провел в нынешнем сезоне 16 матчей в составе лондонского клуба. Однако последний раз он появлялся на поле 29 ноября 2020 года.
Тренерский штаб «Арсенала» рассчитывает, что в другой команде Уиллок сможет получать больше игровой практики.
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