«Тоттенхэм» отказался отпускать Деле Алли в «ПСЖ»

Трансфер полузащитника Деле Алли из «Тоттенхэма» в «ПСЖ» не состоится, пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы вели переговоры об аренде англичанина. Но «шпоры» решили не отпускать футболиста, так как не смогли найти ему замену.

Ранее клуб хотел вернуть Кристиана Эриксена из «Интера», но хавбек остался в Италии.

24-летний Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей, забив 2 мяча, но при этом провел лишь 4 встречи в АПЛ.