Руни верит в успех Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Дерби Каунти» и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о возвращении нападающего Криштиану Роналду в стан манкунианцев.

«Не говорил с Криштиану после его возвращения и не пойду на субботний матч. Я слежу за «МЮ» и хочу, чтобы они преуспели. Мне кажется, здорово, что они вернули Криштиану. Он и сам понимает, что ему будет не так просто, как в Испании и Италии.

Криштиану может оказать огромное влияние на команду. Он один из лучших игроков в мире", — цитирует Руни Mirror.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении форварда. Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. В составе команды он провел в АПЛ 196 матчей, забив 84 мяча и сделав 34 голевые передачи.