Хендерсон доволен своим переходом из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест»

Вратарь Дин Хендерсон прокомментировал свой переход в «Ноттингем Форест» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Я рад, что присоединился к такому прекрасному клубу с богатой историей. Хочу поблагодарить главного тренера и владельцев «Ноттингема» за то, что дали мне возможность представлять эту команду в первом сезоне после длительного отсутствия в АПЛ», — приводит официальный сайт клуба слова Хендерсона.

«Ноттингем Форест» арендовал Хендерсона до конца сезона-2022/23 без права выкупа.