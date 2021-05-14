«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд по пропущенным голам в домашних матчах
03:19
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» в 34-м туре чемпионата Англии (2:4). В этом сезоне команда Уле-Гуннара Сульшера пропустила уже 27 мячей в домашних играх. Как сообщает Opta, это худший результат команды.
В сезоне-1971/72 «Манчестер Юнайтед» пропустил 26 голов в домашних матчах.
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