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«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд по пропущенным голам в домашних матчах

03:19
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» в 34-м туре чемпионата Англии (2:4). В этом сезоне команда Уле-Гуннара Сульшера пропустила уже 27 мячей в домашних играх. Как сообщает Opta, это худший результат команды.

В сезоне-1971/72 «Манчестер Юнайтед» пропустил 26 голов в домашних матчах.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

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