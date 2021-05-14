Клопп рад своей первой победе на «Олд Траффорд»
03:32
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Манчестер Юнайтед» в 34-м туре чемпионата Англии (4:2) отметил, что результат заслуженный. По его мнению, победа случилась в нужное время.
«Отличный бой, хорошая игра, напряженная — все дерби должны быть такими. Это моя первая победа на «Олд Траффорд». Я бы сказал, сейчас самое удачное время. Нам это было нужно. Мы это заслужили», — цитирует BBC Клоппа.
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