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Клопп рад своей первой победе на «Олд Траффорд»

03:32
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Манчестер Юнайтед» в 34-м туре чемпионата Англии (4:2) отметил, что результат заслуженный. По его мнению, победа случилась в нужное время.

«Отличный бой, хорошая игра, напряженная — все дерби должны быть такими. Это моя первая победа на «Олд Траффорд». Я бы сказал, сейчас самое удачное время. Нам это было нужно. Мы это заслужили», — цитирует BBC Клоппа.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

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