«Манчестер Юнайтед» усилит меры безопасности на «Олд Траффорд» из-за протестных акций болельщиков
В «Манчестер Юнайтед» хотят усилить меры безопасности на домашнем стадионе «Олд Траффорд» из-за возможных акций протеста болельщиков, сообщает Daily Mail. Фанаты недовольны тем, что владельцы клуба Глэйзеры продолжат руководить клубом даже после продажи части его акций.
По данным источника, 24 октября болельщики планируют протестовать во время матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном» и 29 октября — встречи с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
Полиция уведомлена о сложившейся ситуации и готова оказать «МЮ» необходимую помощь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
2
|Арсенал
|8
|6
|2
|0
|16-6
|20
|
3
|Ман. Сити
|8
|6
|0
|2
|17-6
|18
|
4
|Ливерпуль
|8
|5
|2
|1
|18-9
|17
|
5
|Астон Вилла
|8
|5
|1
|2
|19-12
|16
|
6
|Брайтон
|8
|5
|1
|2
|21-16
|16
|
7
|Вест Хэм
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
8
|Ньюкасл
|8
|4
|1
|3
|20-9
|13
|
9
|Кр. Пэлас
|8
|3
|3
|2
|7-7
|12
|
10
|МЮ
|8
|4
|0
|4
|9-12
|12
|
11
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11-7
|11
|
12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
13
|Нот. Форест
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Вулверхэмптон
|8
|2
|2
|4
|9-14
|8
|
15
|Брентфорд
|8
|1
|4
|3
|11-12
|7
|
16
|Эвертон
|8
|2
|1
|5
|9-12
|7
|
17
|Лутон Таун
|8
|1
|1
|6
|6-15
|4
|
18
|Бернли
|8
|1
|1
|6
|7-20
|4
|
19
|Борнмут
|8
|0
|3
|5
|5-18
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|8
|0
|1
|7
|6-22
|1
|21.10
|14:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Брентфорд – Бернли
|- : -
|21.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|21.10
|17:00
|
Нот. Форест – Лутон Таун
|- : -
|21.10
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
|21.10
|22:00
|
Шеффилд Юн. – МЮ
|- : -
|22.10
|18:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|23.10
|22:00
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|5
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|8
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1