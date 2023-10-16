«Манчестер Юнайтед» усилит меры безопасности на «Олд Траффорд» из-за протестных акций болельщиков

В «Манчестер Юнайтед» хотят усилить меры безопасности на домашнем стадионе «Олд Траффорд» из-за возможных акций протеста болельщиков, сообщает Daily Mail. Фанаты недовольны тем, что владельцы клуба Глэйзеры продолжат руководить клубом даже после продажи части его акций.

По данным источника, 24 октября болельщики планируют протестовать во время матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном» и 29 октября — встречи с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

Полиция уведомлена о сложившейся ситуации и готова оказать «МЮ» необходимую помощь.